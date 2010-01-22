Из мозга 12-летней девочки удалили металлический стержень длинной 12 см

Хирурги второй краевой больницы Хабаровска провели уникальную операцию по удалению отрезка гимнастической палочки из головы 12-летней девочки из Магадана.

Металлический 12-сантиметровый стержень находился в носовом ходу и на несколько сантиметров вошел в мозг ребенка. Девочку прооперировали с помощью эндоскопического оборудования, которое ввели через нос. Этот метод не потребовал проведения хирургических надрезов и трепанации черепа.

Гимнастическая палочка, к которой крепится лента, попала в голову ребенка во время тренировки. Стержень прошел близко к важным сосудам головного мозга и существовал риск возникновения внутричерепного кровотечения. Из Магадана в Хабаровск пострадавшую доставили на самолете.

Операция прошла успешно и сейчас девочка чувствует себя удовлетворительно, сообщают РИА Новости.