Из ирландской деревни похитили единственный банкомат

Неизвестные грабители похитили банкомат, находившийся в нескольких метрах от полицейского участка в ирландской деревне Кроссмаглен. Украденный банкомат был единственным в этой деревне.

Сообщается, что преступники угнали экскаватор и с его помощью оторвали банкомат от стены. После этого они перегородили дорогу сельскохозяйственной техникой, чтобы полиция не могла сразу пуститься за ними в погоню, и скрылись, пишет Lenta.ru со ссылкой на Belfast Telegraph.

Представители полиции заявили, что преступление было очень хорошо организовано. По данным издания, в Северной Ирландии действует банда похитителей банкоматов, совершившая 23 попытки ограбления с марта 2009 года.

Всего за 2009 год было похищено 13 банкоматов, однако полицейским не удалось задержать ни одного подозреваемого. В декабре было решено держать меньше наличных денег в банкоматах, которые могут оказаться потенциальными целями грабителей.