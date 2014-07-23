Новости Украины. Из Харькова в Нидерланды отправились самолеты с телами погибших в авиакатастрофе на востоке Украины. На взлётно-посадочной полосе перед отправлением была проведена траурная церемония. Тела направят на голландскую военную базу, где будет проведена процедура опознания.

23 июля в Нидерландах день национального траура. В королевстве приспущены флаги. В городе Эйндховен, куда прибудет самолёт с останками погибших, пройдет официальная церемония прощания: на ней будут присутствовать королевская чета, премьер-министр Нидерландов и делегации из других стран, граждане которых были на борту «Боинга».

Бортовые самописцы с потерпевшего крушение малайзийского авиалайнера доставлены в Великобританию, где специалисты займутся расшифровкой «чёрных ящиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.