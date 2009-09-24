Из бельгийского музея украли картину стоимостью 3 миллиона евро

Картина известного бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Олимпия» была украдена 24 сентября утром из музея Брюсселя сразу после открытия.

Двое вооруженных налетчиков без масок ворвались в здание музея в коммуне Жет в северном пригороде столицы в четверг утром примерно во время его открытия. Все произошло по весьма банальному сценарию: грабители позвонили в дверь с вопросом, открыт ли музей для посещения, и приставили дуло пистолета к виску отворившей им женщины-смотрителя. В этот момент в помещении находились два или три сотрудника, всех их вывели во двор и поставили на колени, направив на них оружие. Пока один преступник контролировал их, другой проник в зал и снял картину.

Как рассказали сотрудники, грабители не применяли насилия и не произвели ни одного выстрела. Никто не пострадал. Они покинули музей пешком, потом сели в автомобиль и удалились в неизвестном направлении. Только после того, как они скрылись из виду, шокированные работники музея догадались вызвать полицию. Когда та прибыла, след преступников уже давно простыл.

СМИ подчеркивают, что музей, откуда похитили картину, не следует путать с большим музеем Рене Магритта на Королевской площади в центре Брюсселя, который был открыт этим летом. Пострадавший музей расположен в доме, где знаменитый художник жил и работал в течение 24 лет, сообщает Newsru.com.