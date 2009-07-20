Из Афганистана, где разбился вертолёт Ми-8, поступает противоречивая информация

Напомним, накануне в Афганистане разбился российский вертолет Ми-8, погибли 16 человек, 4 – выжили.

Среди них и гражданин Беларуси Сергей Фищенко – 45-летний бортмеханик воздушного судна. Сейчас белорус в тяжелом состоянии находится в канадском госпитале на авиабазе в Кандагаре. Узнать какие либо подробности сложно. Авиакатастрофа произошла недалеко от военной базы НАТО. Расследованием занимается афганская сторона, а следит за процессом – межгосударственный авиационный комитет. Официальные причины происшествия пока не названы.

Ту информацию, которая поступает от информационных агентств о катастрофе Ми-8 в Афганистане, можно разделить на два противоположных блока. Одни источники утверждают, что экипаж российской авиакомпании «Вертикаль-Т» летел с миротворческой миссией. Другие СМИ пишут о том, что воздушное судно использовалось для переброски грузов и солдат в Афганистане по заказу Минобороны Великобритании. Подтверждения или опровержения первого варианта или второго мы не получили. Не говорят и о причинах катастрофы. Официальные комментарии на данный момент звучат так.

– Пока идет расследование, мы ничего не комментируем, – сказали в приёмной генерального директора авиакомпании «Вертикаль-Т».

– Там находятся наши представители, но расследованием занимаются местные власти, – прокомментировал по телефону ситуацию заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Олег ЕРМОЛОВ (Россия).

– Сергей Фищенко в госпитале. Последняя информация, что состояние стабильное, – сказал начальник государственной инспекции по безопасности полетов и авиационной безопасности Департамента авиации РБ Владимир НАТУЛЕВИЧ.

Надо отметить, что это не первая трагедия с вертолетами Ми. В минувший вторник потерпел катастрофу еще один Ми, принадлежавший молдавской авиакомпании. Погибли шесть членов экипажа – украинских граждан.

Александра Кулакова, Анастасия Дехтяр, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.