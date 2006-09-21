История с контрабандой человекообразных обезьян близится к завершению

Несколько дней осталось нелегальным индонезийским мигрантам до возвращения на родину. Около 50 орангутангов будут отправлены специальным авиарейсом из Таиланда в Индонезию.

Несладко им было за время скитания. Пришлось и в боксерских боях поучаствовать и актерами поработать.

Тяжелые трудовые будни для владельцев животных продолжались на протяжении двух лет. Все это время они пытались найти своих любимцев. Но усилия не увенчались успехом, пока на помощь странникам не пришли таиландские власти. Они и помогли в раскрытии преступного заговора.

Некоторое время по возвращении, орангутангам придется провести в местном центре восстановления. Постоянные скитания и ненадлежащий уход дали о себе знать. У семи из сорока восьми приматов выявлен гепатит Б. В ходе обследования животных, сделан тест ДНК каждого из них. Анализ доказал, что эти странники и есть похищенные обезьяны индонезийского острова Борнео.

"Для перелета нами будет использован военный самолет Геркулес. В нем орангутанги смогут лететь вместе с нами. Для нас - это самый приемлемый вариант. Здесь мы можем всегда позаботиться о них",- сообщил сотрудник Министерства лесного хозяйства Индонезии Гарри Сусило.