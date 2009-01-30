Историческая контрабанда задержана на таможне "Варшавский мост" в Бресте

Житель областного центра, следуя по "зеленому" каналу, пытался ввезти из Польши раритетное оружие весьма оригинальным способом. Он прикрепил саблю к днищу автомашины. При досмотре автомобиля таможенники обнаружили спрятанный парадный клинок Квантунской армии начала двадцатого века и советскую кавалерийскую шашку времен Великой отечественной войны. По словам водителя, холодное оружие он приобрел для себя. И не знал, что они подлежат обязательному декларированию.