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Историческая контрабанда задержана на таможне "Варшавский мост" в Бресте

30 января 2009 11:52
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Житель областного центра, следуя по "зеленому" каналу, пытался ввезти из Польши раритетное оружие весьма оригинальным способом. Он прикрепил саблю к днищу автомашины. При досмотре автомобиля таможенники обнаружили спрятанный парадный клинок Квантунской армии начала двадцатого века и советскую кавалерийскую шашку времен Великой отечественной войны. По словам водителя, холодное оружие он приобрел для себя. И не знал, что они подлежат обязательному декларированию.
# происшествия

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