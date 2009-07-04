Испанский заключенный хотел сбежать из тюрьмы при помощи дирижабля

Полиции стало известно, что 51-летний итальянский наркоторговец, отбывающий срок в испанской тюрьме, собрался бежать с помощью альпинистского снаряжения, прибора ночного видения и камуфляжа.

Все это сообщники наркоторговца должны были доставить на территорию тюрьмы на четырехметровом дистанционно управляемом дирижабле.

Планировалось, что беглец перелезет через стену тюрьмы, расположенной в городе Лас-Пальмас на Канарских островах, сядет в ожидающую его машину и уедет за границу. За рубежом беглец должен был дождаться изготовления фальшивых документов, а потом он продолжил бы ввозить наркотики в Испанию.

Во время разработки плана побега один из сообщников наркоторговца жил в палатке, установленной на холме в 600 м от тюрьмы. Он изучал особенности работы заведения. Для обеспечения безопасности наблюдателя вокруг палатки были расставлены датчики движения.

Побег был назначен на 7 июля. Каким образом полиция узнала о планах преступников, не сообщается. Известно лишь, что при пресечении побега были арестованы трое сообщников итальянского наркоторговца, передает БЕЛТА.