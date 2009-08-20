Искал грибы и потерял дочку

ЧП произошло неподалёку от деревни Лукьяновичи Мядельского района. Местный житель отправился за грибами и взял с собой 7-летнюю дочку.

Пару часов он успешно совмещал сбор лесных даров и наблюдение за ребёнком. Однако, около семи вечера обнаружил, что девочки поблизости нет. Два часа мужчина бегал по лесу – искал дочку, звал её, но когда стало темнеть, обратился за помощью в милицию и МЧС.

Поднятые по тревоге сотрудники Мядельского РОВД и местного отдела МЧС вместе с работниками национального парка «Нарочанский» в считанные минуты прибыли на место происшествия и приступили к прочесыванию лесного массива. Примерно в 22.30, когда уже практически ничего не было видно, ребёнка удалось найти. В медицинской помощи девочка не нуждалась, и буквально через полчаса милиционеры передали её не находившим себе места родителям.

По мнению заместителя начальника Мядельского РОВД Сергея Соколова, если бы отец девочки промедлил с обращением в милицию ещё час-полтора, ситуация могла бы осложниться, ведь найти маленького ребёнка в темноте в обширном лесном массиве было бы практически невозможно, сообщает «Народная газета».