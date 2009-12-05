Инвалида хотели «надуть» с квартирой в Могилеве

24-летняя могилевчанка, инвалид первой группы, с детства болела церебральным параличом. Знакомые подговорили ее продать однокомнатную квартиру, чтобы собрать деньги на лечение. Жилье продали. Вырученные 49 миллионов рублей товарищи взяли себе для организации лечения. Правда, первый же визит к врачу-ортопеду в Могилеве поставил на этих планах крест. Доктор, осмотрев девушку, сказал, что операция ей не поможет.

Был поднят вопрос о возврате денег. Знакомые обещали отдать все до копейки. А до этого предложили девушке-инвалиду пожить в деревне Березовка Могилевского района. Для нее там были куплен нежилой дом. Ждала она возврата долга весьма терпеливо, но в конце концов обратилась в милицию.



Подозреваемых признали виновными по целому ряду преступлений. Это и подстрекательство к даче взятки, и завладение имуществом путем обмана. Их приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, пишет «НГ».