Инвалида хотели «надуть» с квартирой в Могилеве

Был поднят вопрос о возврате денег. Знакомые обещали отдать все до копейки. А до этого предложили девушке-инвалиду пожить в деревне Березовка Могилевского района. Для нее там были куплен нежилой дом. Ждала она возврата долга весьма терпеливо, но в конце концов обратилась в милицию.
Подозреваемых признали виновными по целому ряду преступлений. Это и подстрекательство к даче взятки, и завладение имуществом путем обмана. Их приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, пишет «НГ».