Интернет-страницу белорусского МВД превратили в доску объявлений

Сайт правоохранителей взломал рекламист из Гродно. 25-летний хакер разместил коммерческий текст поверх информации министерства. Последствия виртуального нападения устранили в течение десяти минут. Это уже второй подобный случай за семь лет существования веб-страницы. Впервые сбой в управлении сайтом произошел в 2005 году. Тогда компьютерщики из Турции блокировали работу системы. Сейчас белорусского гения за взлом в сети могут на три года лишить не только компьютера, но и свободы.