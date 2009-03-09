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Интернациональную группировку торговцев живым товаром обезвредили белорусские правоохранители

09 марта 2009 15:05
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Совместно со спецслужбами Израиля, России и Украины. Преступная организация переправляла девушек в страны Западой Европы и Израиля. Из Беларуси за семь лет было вывезено как минимум десять рабынь. Среди них и несовершеннолетние. Будущих «жриц любви» отправляли за границу под предлогом работы в ресторанном бизнесе. За каждую из девушек покупатели давали от 5 до 15 тысяч евро. Одного из сутенеров белорусские правоохранители задержали в Бобруйске.
# происшествия

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