Интернациональную группировку торговцев живым товаром обезвредили белорусские правоохранители

Совместно со спецслужбами Израиля, России и Украины. Преступная организация переправляла девушек в страны Западой Европы и Израиля. Из Беларуси за семь лет было вывезено как минимум десять рабынь. Среди них и несовершеннолетние. Будущих «жриц любви» отправляли за границу под предлогом работы в ресторанном бизнесе. За каждую из девушек покупатели давали от 5 до 15 тысяч евро. Одного из сутенеров белорусские правоохранители задержали в Бобруйске.