Иностранца, похитившего человека, задержали в Минске на вокзале

Жителя одной из закавказских республик с апреля разыскивали по всему СНГ за похищение человека. К работе подключились и белорусские спецслужбы.

Далеко уйти от пункта прибытия преступнику не удалось. Мужчину задержали прямо на вокзале. Затеряться в толпе приезжих, как скорее всего, рассчитывал подозреваемый, у него тоже не получилось.

Оказалось, 27-летнего жителя Закавказья спецслужбы Армении выслеживают еще с середины весны. В межгосударственный розыск мужчина попал за похищение человека. Как он сумел скрыться и почему оказался в нашей стране, предстоит определить суду. Впрочем, для немедленного задержания и этого оказалось достаточно.

Александр МАРЧЕНКО, пресс-секретарь Управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь:

Задержание произошло в четверг на станции «Минск-Пассажирский». Сотрудник нашего управления проверил документы. По ним оказалось, что человек разыскивается по межгосударственным каналам.

Опыт Беларуси в борьбе с международной преступностью известен и за ее пределами. Учитывая географическое положение, основные направления — пресечение нелегальной миграции и махинации на границах.

В результате совместной работы со спецслужбами России, Украины, Польши, Германии — всего в списке сотрудничества около сотни стран — удалось раскрыть десятки преступлений. Экономический ущерб от них бы составить не один миллион долларов.

Когда задержанного экстрагируют обратно, определит прокуратура. Обычно на это уходит несколько месяцев.