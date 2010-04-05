Инопланетные пришельцы атаковали британских овец

Необъяснимое нападение на овец в Шропшире привело к появлению заявлений о том, что к этому причастны инопланетяне.

Фермеры обнаружили мертвых животных около Шрусбери. Судя по оставшимся следам, над овцами «проводили какие-то эксперименты», цитирует слова очевидцев британская газета Sun.

Охотники из НЛО причинили животным ряд увечий несовместимых с жизнью – у них вынули мозг и глаза. Сообщается также о появлении в небе в то время таинственных оранжевых огней. Есть те, кто утверждают, что баранов били током с помощью двух сфер, сообщает MIGnews.com.

53-летний Фил Хойл, который уже девять лет занимается загадками, связанными с необъяснимыми случаями убийства скота, отмечает: «Если быть кратким, то мы увидели результат того, что больше походило на битву из "Звездных войн"». Он также беседовал с фермерами и «все они, как один, сталкивались с необычным исчезновением животных или их смертью при странных повреждениях».

«Судя по всему, — отмечает Хойл, — животных вскрывали клинико-хирургическим путем, однако применяли при этом инструменты, указывающие на высокое развитие технологии».