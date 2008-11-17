Иномарка врезалась в остановочный пункт общественного транспорта

В Гомеле расследуют обстоятельства страшной аварии. В три часа дня людей на остановке было немного. Внезапно двигавшаяся с той стороны иномарка пересекла две встречные полосы, вылетела на тротуар, снесла металлическую опору остановочного пункта, а так же людей дожидавшихся общественного транспорта.



От полученных травм на месте скончалась женщина. Ещё два человека – мать с шестилетней дочкой – в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации. Несколько человек получили лёгкие ранения.



Водитель иномарки с места преступления скрылся. Более того, сразу же заявил об угоне своего автомобиля. Правда, замести следы всё же не удалось. Установить достоверно сел ли водитель за руль уже пьяным теперь невозможно.



Предварительные причина трагедии – неопытность. Права 26-тилетний гомельчанин получил всего месяц назад и не справился с управлением на мокром от дождя асфальте. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана ему грозит до пяти лет лишения свободы.