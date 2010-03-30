Информация о пострадавшей в результате терактов в московском метро гражданки Беларуси не подтвердилась

Об этом сообщили в Посольстве Беларуси в России.

Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

– По данным МЧС России была информация, что среди пострадавших и раненых есть гражданка Беларуси, в частности, говорилось о 30-летней Руденко Ольге Александровне, которая была размещена в больнице имени Боткина. Но сегодня, по уточненным данным, оказалось, что она является гражданкой Российской Федерации. На данный момент Посольство Республики Беларусь не располагает официальной информацией, что среди пострадавших в ходе терактов в метро есть граждане нашей республики.

Напомним, два взрыва прогремели в российской столице в понедельник утром. Первый – на станции метро «Лубянка», второй – на станции «Парк Культуры». Взрывные устройства в час пик привели в действие две террористки-смертницы.

В числе погибших уже 39 человек, с ранениями госпитализированы 72, пятеро – в крайне тяжелом состоянии. В больницы и сегодня приходят пассажиры, которые самостоятельно ушли с места катастрофы.

Сегодняшний день в Москве объявлен Днем траура по жертвам терактов в метро. В российской столице приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы и мероприятия. В храме Христа Спасителя пройдет панихида. К местам трагедии люди несут цветы.