Индийский экипаж устроил драку в воздухе

Члены экипажа авиалайнера, выполнявшего международный рейс в Индию, подрались прямо во время полета.

Русская Служба BBC сообщает, что начавшаяся в кабине пилотов ссора из-за обвинений в сексуальном домогательстве переросла в драку, которая продолжилась в пассажирском салоне перед глазами изумленных пассажиров.

Стюардессе и пилоту пришлось оказывать помощь в связи с полученными синяками.

Во время происшествия лайнер Air India со 106 пассажирами и семью членами экипажа на борту, совершавший рейс в Объединенные Арабские Эмираты, находился над Пакистаном.

Индийская полиция начала расследование инцидента.

Члены экипажа утверждают, что пилоты довели своими домогательствами 24-летнюю стюардессу, которая после приземления самолета подала официальную жалобу на их поведение.

Однако летчики подали ответную жалобу, утверждая, что стюардесса пытается отвлечь внимание от обвинений в ее адрес, связанных с ее поведением по отношению к одному из стюардов.

Компания Air India заявила, что проводит собственное расследование происшествия и все вовлеченные в него лица отстранены от полетов.