Инцидент в греческом аэропорту

Рейс Афины-Москва задержали почти на 11 часов. После того, как лайнер уже поднялся в воздух, неизвестный позвонил с мобильного телефона и сообщил о якобы заложенной на борту бомбе. По тревоге были срочно подняты греческие истребители ВВС, в сопровождении которых самолет вернулся обратно в Афины. Там его осмотрели саперы, но ничего подозрительного не обнаружили. По одной из версий, виновник инцидента – гражданин Греции опаздывал на рейс и таким образом пытался задержать вылет. Сегодня утром лайнер благополучно приземлился в Москве.