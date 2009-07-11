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Иммигрантские погромы во Франции

11 июля 2009 16:54
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Выходцы из стран Африки и Ближнего Востока по ночам громят витрины магазинов, переворачивают и поджигают автомобили во Франции. Полиция безуспешно пытается усмирить манифестантов водомётами и слезоточивым газом. Около 10 самых активных участников столкновений задержаны. Волнения начались после того, как стало известно о смерти одного из арестованных. По официальной версии, он повесился в полицейском участке. Протестующие считают, что причиной его гибели стали стражи порядка.
# происшествия

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