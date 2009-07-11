Иммигрантские погромы во Франции

Выходцы из стран Африки и Ближнего Востока по ночам громят витрины магазинов, переворачивают и поджигают автомобили во Франции. Полиция безуспешно пытается усмирить манифестантов водомётами и слезоточивым газом. Около 10 самых активных участников столкновений задержаны. Волнения начались после того, как стало известно о смерти одного из арестованных. По официальной версии, он повесился в полицейском участке. Протестующие считают, что причиной его гибели стали стражи порядка.