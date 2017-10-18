Им грозит до 4 лет: в Могилевской области два педагога вели фиктивные кружки по интересам и получали за это зарплату

Новости Беларуси. Фиктивные занятия, или дело о «мертвых душах». В Кричеве возбудили уголовное дело в отношении двух педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Директор центра творчества детей и молодежи вместе со своим заместителем организовали фиктивные учебные группы. По документам, занятия проводились регулярно, и педагоги получали за свой «труд» заработную плату. Однако в реальности никаких занятий не было, и даже имена детей оказались вымышленными.

Пять десятков кружков и занятий по интересам... В этот центр творчества дети приходят с удовольствием.

Виктория Иванова:

Я учусь во 2 классе. Мне нравится рисовать, люблю заниматься физкультурой, люблю ходить в бассейн.

Ксения Свадковская:

Я хожу на пение и рукоделие. Уже 3 года. Мне очень нравится.

Ты знаешь, что здесь раньше была школа современных девочек? Ксения Свадковская:

Нет. А ты хотела бы научиться этикету, культуре поведения, быть современной девочкой? Ксения Свадковская:

Да, хотелось бы. Официально такая возможность у детей была. Директор вместе со своим заместителем сформировали 4 группы по 12 человек. Кружок «Школа современной девочки». Руководителями назначили себя и 2 года проводили фиктивные занятия.

Вячеслав Комиссаров, начальник службы Комитета государственного контроля Могилевской области:

Эти кружки числились только на бумаге. Однако составлялись табели учета рабочего времени, на основании которых впоследствии педагогам, которые якобы проводили эти занятия, начислялась реальная зароботная плата.

В сумме женщины незаконно получили почти 5000 рублей. За пустые кабинеты, непроведенные занятия, за фикцию. Даже фамилии учащихся в документах были ненастоящими, вымышленными – «мертвые души».

Юрий Прокопенко, СТВ:

А еще в этом центре происходили чудеса телепортации. Проверяющие обнаружили в документах ряд случаев, когда одни и те же дети в одно и то же время находились на 2 и даже 3 разных занятиях. Приписки ради в отчетах по посещаемости.

Директор и заместитель, пока идет расследование, понижены в должностях. Теперь они работают методистами в этом же центре. Поговорить с ними не удалось. Во время съемки дверь в методический кабинет оказалась заперта. Ответственность за внешкольное образование несут другие люди.

Наталия Кухорева, заместитель директора Кричевского центра творчества детей и молодежи «Крэчут»:

Педколлектив работает обычном режиме, как и работал. Образовательный процесс ведется по расписанию. Дети ходят с удовольствием. Наших педагогов это никак не затронуло.