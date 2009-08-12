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ИЛ-76 вызвал панику у жителей Минска

12 августа 2009 16:40
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Самолет летал совсем низко над разными районами города

Активное воздушное движение оказалось плановой тренировкой 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах. Обычно они проходят один-два раза в неделю в стороне от столицы. Вчера коррективы  внесла погода.

«Это были плановые полеты 50-й авиационной базы. Полеты выполняются как днем, как ночью. Все было согласно плана боевой подготовки. Здесь нет никаких тайн. Все маршруты планируются за чертой города. Ну, что там один самолет заходил на посадку рядом с городом. Может кому-то показалось это слишком шумно. Но я уверен, что люди будут спать спокойно, когда над их головами летают наши самолеты», - рассказал Андрей Мартынчик, исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Республики Беларусь.

# происшествия

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