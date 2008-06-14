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Игры на детской площадке в Минске едва не закончились трагедией

14 июня 2008 16:48
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Качели во дворе жилого дома по улице Прушинских не выдержали нагрузки и оборвались.

Едва не оборвалась и жизнь ребенка – при падении 14-летняя девочка ударилась о металлическую конструкцию и потеряла сознание. С черепно-мозговой травмой ее доставили в отделение детской нейрохирургии. Сейчас девочка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

По словам  очевидцев,  виной всему – отнюдь не техническое состояние качелей, а так называемый час пик на игровой площадке. В это время на качелях находилось около 9 подростков. При том, что изначально аттракцион рассчитан не более, чем на двух человек.

# происшествия

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