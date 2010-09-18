Хулиган «заминировал» железнодорожный вокзал в Минске

«Шутник» поднял по тревоге саперов накануне вечером. Сразу два случая ложного минирования зафиксировали в городе.

С разбежкой в несколько минут на пульт милиции поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве на железнодорожном вокзале. Во втором случае проявили бдительность пассажиры – на станции метро «Уручье» они обнаружили бесхозную сумку. В обоих случаях взрывчатых веществ не обнаружено. А в забытой сумке оказалась одежда.

Правоохранители сработали четко. Сбоя в работе метро и в движении междугородних поездов не допущено. На обследование вокзала ушло около часа. Пассажиры и персонал были эвакуированы на безопасное расстояние.

Геннадий Завацкий, заместитель начальника Минского Отдела Внутренних Дел на транспорте:

– В целях обеспечения безопасности были приняты меры к эвакуации находящихся в здании вокзала людей и проверке указанного объекта на наличие предметов, которые можно расценить как взрывоопасные либо взрывные. Поезда идут согласно графика, посадочные платформы принимают поезда в соответствии с расписанием.

Напомним, заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность. Милиция выработала эффективные способы борьбы с такими «телефонными» террористами. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.