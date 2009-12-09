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«Хромая лошадь» в Перми: правительство края сложило с себя полномочия

09 декабря 2009 12:36
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Подал в отставку и глава администрации Перми.

Число жертв пожара в ночном клубе растет с каждым днем. По последним данным погибли 124 человека. Более сотни пострадавших в больницах в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, к возгоранию привела халатность. В здании провели незаконную реконструкцию, из-за которой были перекрыты пути эвакуации. Кроме того, сгоревший клуб по документам был рассчитан на 50 посетителей. Пришли же на вечеринку в ту трагическую ночь – более 250 человек.

В связи со случившимся по всей стране начались проверки кафе, клубов и ресторанов. Первые результаты показали, что больше половины заведений не соблюдают правила пожарной безопасности.

# происшествия

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