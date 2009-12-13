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«Хромая лошадь» в Перми: девятый день после трагедии

13 декабря 2009 14:59
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Во всех храмах города прошли панихиды об упокоении душ погибших при пожаре в ночном клубе.

К сгоревшему заведению по-прежнему приходят горожане, чтобы почтить память ни в чём не повинных людей. Они приносят цветы и зажигают свечи.

По последним данным погибли 146 человек. В больницах – свыше 80 пострадавших, многие в тяжелом состоянии.

Тем временем, стали известны новые подробности громкого дела. Прокуратура Пермского края обнаружила еще один поддельный техпаспорт клуба. Он был изготовлен 3 года назад. Однако инвентаризация заведения не проводилась, кроме того, в документе нет сведений о реконструкции помещения. Сотрудникам БТИ грозит уголовное наказание.

Сегодня из больницы в следственный изолятор переведен главный государственный инспектор Пермского края по пожарному надзору. Его обвиняют в халатности. По подозрению в причастности к пожару ранее арестовали троих руководителей клуба и предпринимателя, установившего пиротехнику.

# происшествия

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