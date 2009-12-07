«Хромая лошадь» в Перми: день траура в России

По всей стране приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, в храмах проходят поминальные службы.

К дверям сгоревшего заведения люди приносят цветы, зажигают свечи.

На сегодняшний день в списке погибших — 112 человек, в больницах – более 120, многие в тяжелом состоянии.

Клуб загорелся в ночь на субботу. За считанные секунды огонь распространился по всему залу. По предварительным данным, причиной ЧП стало использование в помещении пиротехники.

Арестованы соучредитель, исполнительный директор и арт-директор заведения, а также предприниматель, который установил пиротехнику. Ранее клуб уже штрафовали за несоблюдение мер пожарной безопасности.