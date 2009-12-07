«Хромая лошадь» в Перми: число жертв возросло до 113 человек

Сегодня в России - день траура. По всей стране приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В связи с трагическими событиями в Перми руководители всех увеселительных заведений белорусской столицы предупреждены о недопустимости использования пиротехники в закрытых помещениях. Усилен контроль за реализацией этой продукции на рынках. Так, за минувшее воскресенье только на рынке в Ждановичах изъято из нелегальной продажи 3,5 тысячи штук петард и салютов, в субботу на этом же рынке их было изъято более 14,5 тысяч штук.

За день до пермской трагедии МЧС совместно с Министерством торговли Беларуси разработали рекомендации по продаже и использованию пиротехники. Класс опасности этих изделий должен быть подтвержден лабораторно. Продавцы обязаны пройти инструктаж по требованиям безопасности и знать, как действовать в нештатных ситуациях. Хранить пиротехнику в месте продажи следует в шкафах или сейфах из негорючих материалов, а её количество не должно превышать 50 килограммов.

Клуб в Перми загорелся в ночь на субботу. За считанные секунды огонь распространился по всему залу. По предварительным данным, пожар произошел из-за использования в помещении пиротехники. Сразу погибли 102 человека. 11 скончались в течение двух дней от тяжелых травм. В больницах до сих пор более 120 пострадавших, многие — в критическом состоянии. В связи с трагедией во всех пиротехнических магазинах города идут проверки. Также МЧС России настаивает на ужесточении наказания за несоблюдение правил пожарной безопасности.

По делу о массовой гибели людей в клубе арестованы соучредитель, исполнительный директор и арт-директор заведения, а также предприниматель, установивший пиротехнику. Отмечу, ранее клуб уже штрафовали за несоблюдение мер пожарной безопасности.