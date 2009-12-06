«Хромая лошадь» в Перми: число жертв возросло до 112

Из России приходят новые сведения о пострадавших в результате крупного пожара в одном из ночных клубов Перми.

Сейчас в больницах находятся еще более 120. Многие из них – в крайне тяжелом состоянии. В Пермском крае объявлен трёхдневный траур. На зданиях приспущены государственные флаги. К месту трагедии люди продолжают нести цветы и зажигать поминальные свечи. В храмах проходят службы по погибшим. Завтра общенациональный траур объявлен по всей России.

Напомним, пожар в ночном клубе Перми возник в ночь на субботу. Следователи уже исключили версию о теракте. Сейчас рассматривают две причины возгорания – использование пиротехники в помещении и обрыв проводки софитов над танцполом. Владельцы заведения задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований пожарной безопасности, повлёкших гибель людей.