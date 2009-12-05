«Хромая лошадь» в Перми: Большинство погибших отравились угарным газом

Известно уже о шести подозреваемых, ведётся следствие.

Момент возгорания ночного клуба «Хромая лошадь» запечатлели камеры. Огонь вспыхнул рядом со сценой и моментально распространился по всему кафе. Пламя перескакивало по пластиковым перекрытиям потолка, стенам и за считанные минуты из пятисот квадратных метров выгорело 400. Все, кто находился внутри, бросились к выходам. Большинство погибших отравились угарным газом. Многие люди пострадали в результате паники и давки.



Очевидец пожара в клубе «Хромая лошадь» (Пермь):

- Очень много было лежащих людей. Их выносили прямо из клуба. Тех, кто дышал, мы

грузили в машины. Самая актуальная проблема: в реанимационную машину влезало по одному человеку и больше не сажали. Мы просто кричали о том, чтобы посадили больше людей. И мы в сидячем режиме, лежачем положении просто засовывали их.

По роковой случайности, ЧП произошло в день рождения клуба. Организаторы устроили так называемый холодный фейерверк. По основной версии следствия, он-то и стал причиной пожара.

Место трагедии по-прежнему оцеплено, здесь работают эксперты. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Виновным грозит до семи лет лишения свободы. По подозрению в совершении преступления уже задержаны исполнительный директор кафе-клуба и соучредитель заведения. Ведь ранее "Хромую лошадь" уже дважды штрафовали за нарушение правил пожарной безопасности, а в понедельник, 7 декабря, в заведении должна была пройти повторная проверка.

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- Безответственность и взяточничество. Надо найти того инспектора, который дал разрешение на работу этого клуба и спросить, почему он его дал.

- Как вообще можно было устраивать фейерверк в закрытом помещении?

Как оказалось, в клубе был только один выход. Окна были забиты гвоздями. Кроме того, в помещении почти сразу погас свет. Практически все, кто был клубе «Хромая лошадь», получили ожоги верхних дыхательных путей и сильные химические отравления. В Перми вывешены списки, кто в какие больницы госпитализирован. Население сдает кровь. В морге же весь день проходит опознание тел погибших. Есть ли среди жертв граждане Беларуси, пока не известно.

Наиболее пострадавших при пожаре из Перми доставляют в Москву спецрейсами. Из аэропортов людей на реанимобилях развозят в Институт хирургии Вишневского, 36-ю больницу и сюда - в НИИ Склифосовского. Состояние многих пациентов медики оценивают как тяжелое. В Пермском крае в связи с трагедией 5, 6 и 7 декабря объявлены днями траура.

По всей России государственные флаги приспустят в память о погибших 7 декабря.