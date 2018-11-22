Хотел возобновить отношения. Мужчина угрожал пистолетом женщине в Лельчицком районе

Новости Беларуси. В Лельчицком районе мужчина угрожал пистолетом знакомой.

По информации, опубликованной на сайте Генеральной прокуратуры, женщина сообщила о том, что ей угрожали убийством.

Были проведены первоначальные проверочные действия и назначена баллистическая экспертиза. Но женщина написала заявление, что не хочет привлекать мужчину к уголовной ответственности. Было вынесено постановление о приостановлении проверки.

Прокуратурой Лельчицкого района был изучен материал, а затем было установлено, что в деревне Марковское вблизи магазина нетрезвый мужчина угрожал женщине убийством как словесно, так и при помощи пневматического пистолета. Так мужчина хотел возобновить отношения с женщиной. В подтверждение угроз он не менее трех раз выстрелил у нее над плечом. Потерпевшая полагала, что выстрелы произведены из боевого оружия.

Установлено, что мужчина не раз привлекался к административной и уголовной ответственности.

Потерпевшая рассказала, что не хочет привлекать нападавшего к ответственности, потому что боится мести от него и его семьи.

Прокуратура района отменила постановление о приостановлении проверки и возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 186 УК РБ.

Для организации расследования уголовное дело направлено в Лельчицкий районный отдел Следственного комитета.