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Хороший клев дороже здоровья: в 2016 году в Минской области утонули 80 человек

13 декабря 2016 15:00
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Новости Беларуси. Несмотря на запрет выхода на лед некоторые любители зимней рыбалки по-прежнему не отказываются от любимого хобби. Спасатели напоминают: пока лед на водоемах непрочный и опасный. И озвучивают цифры печальной статистики.

Только с начала года жертвами воды на Минщине стали более 80 человек. Еще около 40 удалось спасти.

Тем временем за обстановкой на водоемах и реках Минщины пристально следят спасатели и правоохранители. О тех, кто попал на удочку запрета, сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Утопления

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