Холодное оружие, патроны, револьвер обнаружили таможенники в машине на белорусско-польской границе
Новости Беларуси. Задержание оружия на белорусско-польской границе. Работники таможни при осмотре автомобиля обнаружили револьвер и боевые патроне. За рулем был гражданин Литвы, в салоне находились также два пассажира. У одного из них – гражданина России – и нашли запрещённый груз.
Кроме того, в автомобиле перевозили книгу «Майн Кампф» – основу идеологии Гитлера – выпуска 1941 года, картечь, обоюдоострый кинжал. Все эти предметы были под верхней одеждой.
На данный момент ведутся следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.