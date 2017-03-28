Холодное оружие, патроны, револьвер обнаружили таможенники в машине на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. Задержание оружия на белорусско-польской границе. Работники таможни при осмотре автомобиля обнаружили револьвер и боевые патроне. За рулем был гражданин Литвы, в салоне находились также два пассажира. У одного из них – гражданина России – и нашли запрещённый груз.