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Холодное оружие, патроны, револьвер обнаружили таможенники в машине на белорусско-польской границе

28 марта 2017 07:47
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Новости Беларуси. Задержание оружия на белорусско-польской границе. Работники таможни при осмотре автомобиля обнаружили револьвер и боевые патроне. За рулем был гражданин Литвы, в салоне находились также два пассажира. У одного из них – гражданина России – и нашли запрещённый груз.

Холодное оружие, патроны, револьвер обнаружили таможенники в машине на белорусско-польской границе-1

Холодное оружие, патроны, револьвер обнаружили таможенники в машине на белорусско-польской границе-3

Холодное оружие, патроны, револьвер обнаружили таможенники в машине на белорусско-польской границе-5

Кроме того, в автомобиле перевозили книгу «Майн Кампф» – основу идеологии Гитлера – выпуска 1941 года, картечь, обоюдоострый кинжал. Все эти предметы были под верхней одеждой.

Холодное оружие, патроны, револьвер обнаружили таможенники в машине на белорусско-польской границе-8

Холодное оружие, патроны, револьвер обнаружили таможенники в машине на белорусско-польской границе-10

На данный момент ведутся следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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