Хоккеист Александр Галимов скончался в больнице

Число жертв катастрофы самолета Як-42, который разбился под Ярославлем 7 сентября, увеличилось до 44 человек. Сегодня утром в московском НИИ имени Вишневского умер хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Галимов, выживший после крушения.

«Утром 12 сентября, несмотря на проводимую терапию с использованием всех возможных современных методов лечения, в ожоговом центре Института хирургии им. А.В. Вишневского скончался Александр Галимов от ожогов, несовместимых с жизнью», — отмечается в документе. Спортсмен получил в результате катастрофы Як-42 до 90% ожогов тела.

В московском институте имени Склифосовского в настоящее время находится бортинженер экипажа Як-42 Александр Сизов. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщает «Столичное телевидение».