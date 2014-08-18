Хойники: потолок в квартире рухнул на семью с двумя детьми

Новости Беларуси. Причину ЧП еще предстоит установить. Хозяева квартиры, где произошло обрушение, временно переехали к родственникам.

К счастью, в момент обрушения семья – двое взрослых и двое детей – находились в другой комнате.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

Произошло обрушение потолочного перекрытия на втором этаже двухэтажного кирпичного восьмиквартирного жилого дома на площади 9 кв. метров. Дом 1955 года постройки, размерами в плане 10х20 метров, высотой 6 метров, стены кирпичные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Обрушение потолочного перекрытия произошло в зале двухкомнатной квартиры на втором этаже. Жильцы квартиры, расположенной на первом этаже (2 взрослых), переселены в жилье маневренного фонда КЖУП «Хойникский коммунальник», в г. Хойники.

Напомним, прошлой осенью аналогичный инцидент произошел в общежитии дорожно-строительного колледжа в Гомеле.

На спящую студентку обрушилась часть потолка. С диагнозом «ушиб грудной клетки» девушка оказалась в больнице. Тогда причиной обрушения стало проседание деревянного бруса потолочного перекрытия. Смотрите видео.