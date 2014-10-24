Хельсинки: 28-летний финский политик убил соседку из-за русского акцента?

Новости Финляндии. Трагедия произошла в спальном районе в Хельсинки. По предварительным данным, незадолго до происшествия политик выгуливал своих собак.

В тот злополучный вечер Ирина Плантинг услышала на улице какой-то шум.

Женщина прислушалась и поняла, что скулит собака. Ирина выбежала из дома и увидела, что на собачьей площадке ее сосед избивает своего пса. На замечание мужчина в ход пустил кулаки. Когда женщина потеряла сознание и рухнула на землю, мужчина отвел собак домой, а после вернулся.

Ромппайнен погрузил потерпевшую в машину и повез к морю. Там он нанес жертве еще несколько ударов. Они и стали роковыми. Злоумышленник избавился от тела, сбросив его в воду.

Убийца – глава столичного отделения молодежной организации правящей Коалиционной партии Финляндии, 28-летний Юкка Ромппайнен, сразу же начал давать признательные показания.

По информации финской полиции, «свои действия он объясняет паникой».

Ирина Плантинг, в девичестве Кирилова, как пишет «Комсомольская правда», приехала в Финляндию в начале девяностых. Вышла замуж за финна. Взяла его фамилию. Через год развелась, но домой решила не возвращаться.

Йохан Бекман, правозащитник:

Все в шоке. Никто не думал, что национализм Юкки может зайти так далеко. Все шепчутся о том, что он убил именно русскую соседку. Может быть, его раздражал ее акцент.

В Финляндии у Ирины остался только пес Цезарь. Ему теперь ищут нового хозяина.

Адвокат Ромппайнена настаивает на психиатрической экспертизе. И если политика признают невменяемым, то тюремного заключения ему избежать удастся. По финским законам наказание будет условным.

Напомним, весной в Гомеле замечание, сделанное компании молодых людей, едва не стало причиной трагедии.

Все началось на крыльце одного из баров города. В полчетвертого ночи мужчины сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание: «почему те в столь позднее время находятся в питейном заведении?». Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой. Подробности драки стали известны благодаря камере наружного наблюдения (смотрите видео). Избиение запечатлено в деталях. Били цинично и жестоко, а когда один из мужчин потерял сознание, хулиган стянул с него куртку, забрал из карманов деньги и мобильный телефон. Закончив разборку, компания уехала на такси, оставив пострадавшего лежать на крыльце.