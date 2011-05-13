Халатность коммунальщиков Бреста привела к пожару в заброшенной котельной. В реанимацию попал 14-летний школьник

Здание некогда работающей котельной, которая обеспечивала теплом дома военного городка Южный, сегодня пустует. Рядом с ним руководство ЖЭС-12 Бреста организовало перевалочный пункт. Здесь складировали ветошь, макулатуру и стекло. Сейчас здесь лишь стойкий запах гари и полная разруха.

Тамара Гавриловна уже больше 15 лет работает дворником. И то, что подростки, да и совсем еще малые дети – постоянные гости на этом мусорном складе – для нее не секрет. Они легко перелазят через забор, говорит женщина. Сетки поверх бетонной преграды нет, а если бы и была, то вряд ли бы помешала. Замок на калитке сломан.

Тамара Ванденвин, дворник:

В ожидании большой машины мы свозим с помоек все сюда. Сортируем, складываем в мешки.

Дети лазают через забор. Все время безобразничают.

ЖРЭО не помогает.

Такое наплевательское отношение коммунальников привело к несчастному случаю – на складе случился пожар. Пострадал ребенок. 14-летний мальчик попал в реанимацию с ожогами разной степени. К счастью, его состояние стабилизировалось и мальчика перевели в ожоговое отделение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Воронцова, врач ожогового отделения Брестской областной больницы:

Ожоги лица и шеи, обеих кистей и нижних конечностей. Некоторые ожоги заживут, другие придется оперировать, и, возможно, делать пересадку кожи.

Встретиться с руководством ЖЭС-12 не удалось. Главного инженера в середине рабочего дня на месте не было. А его начальник оказался на больничном.

Ситуацию прокомментировали в ЖРЭО. Оказывается, об этой проблеме там знают и уже давно. Правда, винят во всем самих детей и их родителей.

Василий Сумар, главный инженер ЖРЭО Бреста:

В такое время дети должны быть дома. Мы установим колючую проволоку, поверх забора сделаем из нее натяжки.

Очевидно, что в этом случае ЧП можно было избежать.