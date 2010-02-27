Хакеры решили нажиться на касатке-убийце из Орландо

Как сообщили в антивирусной компании Sophos, интернет-пользователи, попытавшиеся найти в сети видеозапись или фотографии убийства дрессировщицы, получают вместо требуемого результата вирусы.

В Sophos уточнили, что для распространения вирусов хакеры использовали стандартную схему с созданием поддельных сайтов, обещавших юзерам «шокирующее видео» из океанариума. Попадали на эти сайты пользователи, производившие поиск в поисковых системах по ключевым словам «касатка видео фото», «Дон Браншо видео» и другим.

При попадании на сайты на компьютер пользователя загружался вирус, после чего человек получал сообщение, что его система инфицирована, в связи с чем ему предлагалось немедленно загрузить антивирусное приложение. Для активации загруженной программы требовалось ввести данные о кредитной карте, которые впоследствии передавались злоумышленникам, пишет Lenta.ru.

Специалисты Sophos подчеркивают, что вирус чрезвычайно опасен — его сложно удалить, и из-за него производительность системы существенно снижается вплоть до внезапных «зависаний» компьютера.

Инцидент, которым воспользовались хакеры для получения выгоды, произошел в среду, 24 февраля. Касатка по имени Тиликум схватила дрессировщицу и утащила ее в воду, в результате чего женщина погибла.