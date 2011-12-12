Хакеры, пытавшиеся похитить миллион долларов, были арестованы в банке, когда пытались снять деньги

Новости Румынии. В Румынии арестованы участники преступной кибергруппировки, которые пыталась похитить миллион долларов.Трое хакеров были обезврежены в банке во время попытки обналичить украденные деньги. Среди задержанных оказался владелец одного из спутниковых телеканалов Украины. В ходе расследования выяснилось, что деньги были украдены со счетов итальянских и американских граждан. Сейчас всем троим предъявлено обвинение в хищении и отмывании денег, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.