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Хакеры, пытавшиеся похитить миллион долларов, были арестованы в банке, когда пытались снять деньги

12 декабря 2011 08:58
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Новости Румынии. В Румынии арестованы участники преступной кибергруппировки, которые пыталась похитить миллион долларов.Трое хакеров были обезврежены в банке во время попытки обналичить украденные деньги. Среди задержанных оказался владелец одного из спутниковых телеканалов Украины. В ходе расследования выяснилось, что деньги были украдены со счетов итальянских и американских граждан. Сейчас всем троим предъявлено обвинение в хищении и отмывании денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# происшествия

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