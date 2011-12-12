Хакеры, пытавшиеся похитить миллион долларов, были арестованы в банке, когда пытались снять деньги

Землетрясение в Мексике. Из-за подземных толчков в 9 штатах без света остались свыше 80 тысяч человек, не менее трех – погибли

Новости Мексики. Больше всего от разгула стихии пострадал штат Герреро, граница которого пролегает всего в 100 километрах от столицы страны Мехико-Сити.