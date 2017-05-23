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ГУВД: в Минске 31-летний мошенник обманул знакомых на $1 млн

23 мая 2017 18:16
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Новости Беларуси. 15 уголовных дел заведено в отношении 31-летнего минчанина. За два года он мошенническим путем завладел суммой более $1 млн.

Мужчина работал в одной из фирм, которая занималась продажей автозапчастей и моторных масел. В какой-то момент он твердо

решил, что нужно открыть собственный бизнес.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, «для того, чтобы бизнес сразу начал приносить прибыль, новоиспеченный бизнесмен активно взялся за поиски инвесторов – предлагал знакомым и друзьям вкладывать деньги в развитие предприятия и получать соответствующие дивиденды. С энтузиазмом принимал денежные средства, однако возвращать их, а тем более преумножать, вовсе не собирался».

Суммы, которые он брал «в долг» варьировались от $3 тысяч до $600 тысяч. Знакомые поначалу верили, что новоиспеченный

бизнесмен опаздывает с возвратом денег, по объективным причинам.

Сложности в урегулировании различных вопросов с партнерами, задержка груза на таможне и, как следствие этого, невозможность его быстрой реализации: когда «отговорки» закончились, мошенник перестал отвечать на телефонные звонки.

В милицию начали поступать заявления от пострадавших. Подозреваемый задержан. Однако у сотрудников правоохранительных органов  есть основания полагать, что установлены далеко не все потерпевшие. Их просят обращаться в Советское РУВД Минска лично (переулок Я. Коласа, 3) либо по телефонам: 8 (017) 239-67-89, 8 (017) 292-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

# происшествия # Мошенничество

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