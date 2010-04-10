Губернатор Смоленской области: Выживших в катастрофе Ту-154 нет

В Смоленской области разбился самолет президента Польши Леха Качиньского. Авария произошла на военном аэродроме Северный близ Печерска при заходе на посадку в условиях сильного тумана.

Как сообщает "Россия 24", на борту находились 96 человек, в их числе - сам Лех Качиньский и его супруга. Президентский Ту-154 летел из Варшавы в Смоленск. На месте катастрофы работают спасатели. "При заходе на посадку самолет с президентом Польши не дотянул до посадочной полосы. По предварительной версии, он зацепился за верхушки деревьев, упал и развалился на части. Выживших в катастрофе нет", - сообщил губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, авиалайнер был обнаружен на удалении примерно 1 километра от взлетно-посадочной полосы. Пожара на разбившемся самолете не произошло. От сильного удара о землю у самолета оторвало хвостовую часть - об этом сообщил житель Смоленска, ставший очевидцем трагедии. "Я ехал на дачу и в пригороде города увидел густые клубы дыма, - сказал он, - Подъехав поближе, я увидел хвост самолета, лежащий отдельно, видимо его оторвало от сильного удара о землю".

По указанию президента России Дмитрия Медведева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Владимиром Путиным, которая будет заниматься расследованием крушения самолета. На место катастрофы по поручению главы государства вылетели глава МЧС Сергей Шойгу и министр транспорта Игорь Левитин.

Президент Республики Польша Лех Качиньский должен был совершить частный визит на Катынское кладбище под Смоленском, где расположен первый в России международный мемориальный комплекс жертвам тоталитарных репрессий.

За последние несколько лет не раз сообщалось о происшествиях с самолетом Качиньского. В декабре 2008 года президентский Ту-154 вышел из строя в Монголии. Ночной мороз вывел из строя механизмы управления закрылками. Тогда Качиньскому пришлось лететь в Токио частным рейсом, сообщают Вести.ру