Грузовой поезд Минск-Орша столкнулся с трактором «Беларус»

ЧП произошло на неохраняемом железнодорожном переезде 544 километра перегона Орша – Коханово.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД на транспорте МВД Беларуси.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако локомотив и прицеп трактора получили механические повреждения. Трактором управлял 61-летний тракторист сельхозпредприятия «Заболотье» Оршанского района.

Пока не установлено, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения или в трезвом виде. Причиной инцидента стало то, что водитель выехал на запрещающий сигнал светофора.

Как отметили в пресс-службе, световая и звуковая сигнализация этого железнодорожного переезда исправна. После столкновения задержки движения поездов не было.