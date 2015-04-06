Грузовик загорелся на ходу в Гомельской области: пострадали три человека

Новости Беларуси. В Лельчицком районе Гомельской области на ходу загорелся грузовик. В результате пострадали три человека. Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль уже практически выгорел.

В момент ЧП в кабине автомобиля находились двое мужчин, а в будке грузовика – еще шестеро.

Пытаясь потушить огонь самостоятельно, трое из них получили серьезные травмы. С многочисленными ожогами они доставлены в больницу. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.