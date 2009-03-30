Грузовик въехал в окно офисного здания В Гродно

Водитель не смог остановить автомобиль на красный сигнал светофора и, чтобы не наехать на пешеходов выехал на тротуар, а затем врезался в здание. В момент удара в самом помещении никого не было, сотрудники вышли на несколько минут. А вот девушка, которая шла в это время по тротуару, серьёзно ранена и в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. За её жизнь сейчас борются врачи. По факту аварии проводится разбирательство.



Дождь, туман и большая влажность воздуха осложнили обстановку на белорусских дорогах. И ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными. В таких погодных условиях необходимо двигаться с минимальной скоростью, и при плохой видимости включать противотуманные фары. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуют отложить поездки на автомобиле. За минувшие выходные на дорогах республики произошли 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 29 получили ранения.