Грузовик столкнулся с тремя машинами на Партизанском проспекте в Минске

Новости Беларуси. Авария с участием грузовика, Mercedes Sprinter, автомобиля хлебозавода Peugeot Boxer и Volkswagen LT-46 во вторник парализовала движение на Партизанском проспекте в Минске. ДТП произошло во второй половине дня.

Девушка-водитель, которая находилась за рулем Mazda 323, решила перестроиться из первой в третью полосу движения. Чтобы избежать столкновения, двигавшийся за ней грузовик выехал на встречку, где и столкнулся с тремя автомобилями.

Машины, кроме Mazda 323, получили серьезные механические повреждения.

Легкие травмы получил водитель хлебовоза, его доставили в больницу. Мужчина, управлявший Mercedes, отделался царапинами, госпитализация ему не понадобилась. А вот иномарка, по словам инспекторов, восстановлению не подлежит.

Девушка, из-за которой произошла серьезная авария, свою вину не отрицает. Ведется разбирательство.