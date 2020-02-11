Грузовик со строительным мусором перевернулся в Минске

Новости Беларуси. ДТП на ровном месте. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Строительный мусор, который везли на полигон, высыпался на дорогу. Водитель не справился с управлением. С травмами его доставили в больницу. Для выяснения всех обстоятельств проводится детальная проверка.

Целый ряд аварий в эти дни спровоцировала непогода. Не обошлось без пострадавших. 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Порывы ветра ожидаются до 20 м/с. Пешеходам желательно передвигаться подальше от деревьев, а автомобиль лучше оставить в гараже.