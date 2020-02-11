Прямой эфир

Грузовик со строительным мусором перевернулся в Минске

11 февраля 2020 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП на ровном месте. Утром 11 февраля на улице Павловского в Минске опрокинулся грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Грузовик со строительным мусором перевернулся в Минске-1



Строительный мусор, который везли на полигон, высыпался на дорогу. Водитель не справился с управлением. С травмами его доставили в больницу. Для выяснения всех обстоятельств проводится детальная проверка.

Целый ряд аварий в эти дни спровоцировала непогода. Не обошлось без пострадавших. 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Порывы ветра ожидаются до 20 м/с. Пешеходам желательно передвигаться подальше от деревьев, а автомобиль лучше оставить в гараже.

Грузовик со строительным мусором перевернулся в Минске-4

Оранжевый уровень опасности в Беларуси. ГАИ рекомендует перейти на зимний режим вождения

Почти по всей стране пройдут осадки. К сильному ветру добавится дождь с мокрым снегом. 

# ДТП # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле задержан подозреваемый в избиении директора кафе
11 февраля 2020 10:11

В Гомеле задержан подозреваемый в избиении директора кафе

В Минске перевернулся MAN с прицепом, водитель в больнице
11 февраля 2020 08:37

В Минске перевернулся MAN с прицепом, водитель в больнице

В Ивацевичском районе учительница потеряла 1000 рублей при попытке купить биткоины
11 февраля 2020 07:11

В Ивацевичском районе учительница потеряла 1000 рублей при попытке купить биткоины