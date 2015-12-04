Грузовик насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Минске

Новости Беларуси. Нелепая смерть в 90 лет. В Минске пенсионерку сбил грузовик. ДТП произошло на перекрестке ул. Орловской и Долгиновского тракта.

Бабушка с тростью переходила через дорогу по «зебре», водитель в этот момент поворачивал направо и не заметил долгожительницу. На какой сигнал светофора двигалась бабушка, еще выясняется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Центрального района:

Примерно в 12.30 на пешеходном переходе по улице Орловской произошло ДТП, в результате которого женщина 1924 года скончалась. По предварительным данным, водитель 1991 года, управляя грузовой автомашиной «МАЗ», совершая правый поворот со стороны Долгиновского тракта на улицу Орловская, совершил наезд на женщину 1924 года, пересекавшую проезжую часть улицы Орловской справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте. Проводится проверка, опрашиваются очевидцы.