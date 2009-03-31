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Группу вымогателей задержали в Витебске

31 марта 2009 11:10
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Жертвами злоумышленников становились предприниматели. Бизнесменов требовали вернуть реальные или несуществующие долги.

«Просьбы» подкрепляли угрозами. В течение 7 лет под страхом физической расправы преступники «выбивали» от трёх до четырёх тысяч долларов с каждой жертвы. В роли «вышибал» вжились два неработающих 40-летних витебчанина, причём один из них гражданин Израиля. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». Следствие разыскивает также «заказчиков вышибал».
- Они под различным предлогом заманивали жертву в свою автомашину, поясняя тем, что надо поговорить или уладить вопрос в нормальном русле, рассказал телеканалу СТВ заместитель начальника 9-го управления по Витебской области ГУБОП МВД РБ Юрий ШЕЕНКОВ.  - Жертва выводилась без всяких объяснений загород, выводилась из машины, и причинялись побои, тем самым, заставляя выплатить деньги. Как правило, это те люди, которые в результате кризисных явлений брали деньги в долг и не могли рассчитаться.

# происшествия

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