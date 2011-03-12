Группа россиян подозревается в хищении дорогостоящих автомобилей из минских салонов проката

По данным Партизанского РУВД Минска, четверо молодых людей действовали по подготовленной схеме: приезжали в Беларусь, селились в гостинице, получали временную регистрацию и по поддельным документам брали на прокат дорогое авто.

Таким образом, они завладели «Мерседесом» представительского класса. Заплатив за однодневную аренду, молодые люди продали машину у себя на родине. Вдохновленные удачной аферой, они вновь приехали в Минск, где их и задержали оперативники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД Минска:

В отношении двух молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один молодой человек находится в розыске. Это те самые трое парней, которые второй раз прибыли в Минск за машиной. У молодого человека был поддельный паспорт, на имя которого ему выписали все документы.