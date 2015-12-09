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Гродно: при пожаре в мусорокамере погиб 50-летний мужчина

09 декабря 2015 14:01
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Новости Беларуси. При тушении пожара в мусорокамере одного из домов в Гродно спасатели обнаружили обгоревшее тело человека.

Гродно: при пожаре в мусорокамере погиб 50-летний мужчина-1

По предварительной версии, погибший – мужчина без определенного места жительства, который

забрался в камеру, чтобы согреться.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
9 декабря в 03-34 гродненские спасатели приняли сообщение о сильном задымлении возле подъезда одного из многоквартирных жилых домов по улице Пестрака в областном центре. Прибывшие к месту происшествия работники МЧС установили, что произошло загорание отходов в мусороприемной камере на первом этаже. Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Во время тушения спасатели обнаружили обгоревший труп 50-летнего мужчины. Эвакуация жильцов не потребовалась. Предполагаемая причина огненного ЧП – неосторожность при курении. Все обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. 

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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