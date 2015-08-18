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Гродно: кассир обменника выдал двум женщинам лишние 900 долларов

18 августа 2015 07:06
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Новости Беларуси. Из-за ошибки кассира две женщины получили на 900 долларов больше, чем должны были. 

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:
12 августа 2015 года две женщины пришли в банк на улице Большая Троицкая для совершения валютно-обменной операции. При проведении конверсии кассир ошибся – выдал на 900 долларов больше. После этого посетительницы положили деньги в сумку и ушли. 

Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют вернуть деньги.

Если женщины не вернут всю сумму, им могут предъявить обвинение в присвоении или растрате средств, им не принадлежащих.

Пресс-служба УВД Гродненского облисполкома:
Милиция советует женщинам, которые получили лишние деньги, выйти на связь. Если они вернут сумму, никаких правовых последствий не будет. Возможно, банк даже отблагодарит. Тех, кто узнал гражданок, просим позвонить по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, летом 2013-го по нелепой случайности гомельчанин лишился 110 миллионов рублей.

Эта история могла бы стать сюжетом для детективного романа. Место действия – продуктовый магазин областного центра. Сюда по дороге в банк приходит пенсионер с крупной суммой в пакете. Он оставляет пакет с валютой в камере хранения и отправляется гулять по торговым рядам. И ещё одна деталь. Деньги мужчина «прикрыл» двумя пакетами молока. Когда мужчина, купив всё необходимое, подходит к своей ячейке, оказывается, что она пуста. Продолжение истории здесь

# происшествия # Деньги

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